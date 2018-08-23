Konya'da trafik kazası: 10 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ikisi ağır 10 kişi yaralandı.
Abdülkerim Akman (79) idaresindeki 42 KC 665 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya yolunun 12. kilometresinde, aynı yönde giden Hüsamettin Yalman (42) yönetimindeki 42 EV 779 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı.
Çarpışma sonucu üç tekerlekli motosiklet ve otomobil şarampole yuvarlandı.
Sürücüler ile İrem (17), Eren (10), Hüsamettin (42), Nüket Yalman (43), Belinay (12) ile Havişe Orhan (47), Ayşe Akman (74) ve Hacer Tosun (46) yaralandı.
Kaza yerine gelen ekipler yaralıları Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralanın İrem ve Eren Yalman Konya'daki hastanelere sevk edildi.
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