Konya'da trafik kazası: 2 ölü

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Demir'in (32) kullandığı 42 RC 367 plakalı kamyon, Doğanhisar ilçesi Yenidoğanhisar Caddesi Yenice kavşağı yakınlarında, park halinde bulunan 42 VF 324 plakalı tıra çarptı.
Kazada, kamyon sürücüsü Demir ile yanında bulunan Erhan Gözel (33) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cesetler, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için Doğanhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazaya karışan araçlar, olay yerinden vinç yardımıyla kaldırıldı.
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