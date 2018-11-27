HABER

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 01:57 | Son Güncelleme

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Mustafa Koyuncu idaresindeki 06 KYC 84 plakalı otomobil, Hüyük-Konya Karayolu'nun 20. kilometresinde Memiş Bülbül'ün kullandığı 42 SC 042 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Memiş Bülbül olay yerinde, aynı araçta bulunan Hasan Furunkoyak hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi, yaralanan Mustafa Furunkoyak ile diğer otomobilin sürücüsü Koyuncu, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERHayalet uçak ilk kez görüntülendi!Hayalet uçak ilk kez görüntülendi!
Uzman Çavuşun korkunç ölümü!Uzman Çavuşun korkunç ölümü!
Bütün köy ayağa kalktı! Her yerde onu arıyorlarBütün köy ayağa kalktı! Her yerde onu arıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyşehir hastane Karayolu Konya otomobil ölüm trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması! (Alican Ulusoy kimdir?)

Alican Ulusoy'dan Şeyma Subaşı açıklaması! (Alican Ulusoy kimdir?)

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzman Çavuşun korkunç ölümü! Aracı paramparça oldu

Uzman Çavuşun korkunç ölümü!

Bütün köy ayağa kalktı! Her yerde onu arıyorlar

Bütün köy ayağa kalktı! Her yerde onu arıyorlar

ODTÜ'lü İrem'den kahreden haber! Ölümün böylesi!

ODTÜ'lü İrem'den kahreden haber! Ölümün böylesi!

Mehmet Özhaseki kesin AK Parti Ankara adayı mı?

Mehmet Özhaseki kesin AK Parti Ankara adayı mı?

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler

On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.