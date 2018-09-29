HABER

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 23:06 | Son Güncelleme

Yoldan çıkarak bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Muharrem Gürsoy idaresindeki 07 CEZ 41 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30. kilometresinde, yoldan çıkarak, bahçe duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Muharrem Gürsoy ile araçta bulunan eşi Cahide Gürsoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Medine, Abdullah ve Zeynep Gürsoy, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

PARTNERİşte en çok tercih edilen otomobil modelleriİşte en çok tercih edilen otomobil modelleri
"Aday göstermememiz diye bir şey söz konusu olamaz""Aday göstermememiz diye bir şey söz konusu olamaz"
Egemen Bağış'tan milli takıma 2024 çağrısıEgemen Bağış'tan milli takıma 2024 çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Kurdaki değişiklik onlara yaradı! Akın akın geliyorlar

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Şanlıurfa'da Suriyeli gerilimi! 2 Türk kardeşin öldürülmesi...

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Siber güvenlik kurallarına uymayana 1 milyon liraya kadar ceza

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.