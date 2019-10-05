HABER

Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Konya’da otomobil ile tırın çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Adana - Aksaray Karayolu üzeri Emirgazi ilçesi kavşağında meydana geldi.

Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

Konya’da otomobil ile tırın çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Adana - Aksaray Karayolu üzeri Emirgazi ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 68 EC 242 plakalı tır dönmek istediği sırada Ö.Ö. idaresindeki 34 BEJ 259 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ö. ve otomobilde bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
HDP önündeki eylemde 33'üncü gün; aile sayısı 52 olduHDP önündeki eylemde 33'üncü gün; aile sayısı 52 oldu
Fotokapan ile ’kenevir’ operasyonuFotokapan ile ’kenevir’ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.