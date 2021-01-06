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Konya’da trafik kazası: 2 yaralı

06.01.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Ankara Konya Karayolu Kulu ilçe girişi Alpaslan Mahallesi ana yol kavşağında meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara Konya Karayolu Kulu ilçe girişi Alpaslan Mahallesi ana yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin T. idaresindeki 42 AAR 317 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile Bilal Ö. yönetimindeki 06 YVV 81 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç kavşakta refüje çıkarak durabildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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