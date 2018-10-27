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Konya’da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 00:48 | Son Güncelleme

Otomobilin çekiciye arkadan çarpası sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çekiciye çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Niyazi Başar idaresindeki 26 NF 629 plakalı otomobil, Konya istikametinde ilerlerken, Seydişehir çıkışında yolda park halinde duran 48 FS 818 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Niyazi Başar ile kızları Gülşehir Başar ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eş Emine Başar ile kızı Ümmühan Başar ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve 2 kızının cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Seydişehir trafik kazası

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