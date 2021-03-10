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Konya’da trafik kazası: 3 yaralı

10.03.2021 20:18 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Akşehir Atakent Mahallesi’nden ilçe merkezi istikametine gelmekte olan F.Ö.

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Atakent Mahallesi’nden ilçe merkezi istikametine gelmekte olan F.Ö. (44) idaresindeki 42 VF 900 plakalı otomobil, Beşkavak Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı üzerinde hareket etmek üzere olan M.N. yönetimindeki 41 F 0081 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 41 F 0081 plakalı otomobil takla attı. Diğer araç ise çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan bahçedeki ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü M.N. araçta sıkıştı. Yaralı M.N. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan F.Ö., K.E.Ö. (14) ve M.N. ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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