Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Veysel Kelek idaresindeki 42 AAP 306 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 40. kilometresinde yol kenarına devrildi.

Sürücü ile araçtaki Ali ve Huriye Yılmaz, Sultan ve Safiye Yıldız yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

