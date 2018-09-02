Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Veysel Kelek idaresindeki 42 AAP 306 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 40. kilometresinde yol kenarına devrildi.
Sürücü ile araçtaki Ali ve Huriye Yılmaz, Sultan ve Safiye Yıldız yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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