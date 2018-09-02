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Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Veysel Kelek idaresindeki 42 AAP 306 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 40. kilometresinde yol kenarına devrildi.

Sürücü ile araçtaki Ali ve Huriye Yılmaz, Sultan ve Safiye Yıldız yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Seydişehir trafik yaralı

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