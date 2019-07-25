Konya'da trafik kazası: 5 yaralı

Konya'nın Yunak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Akşehir'den Polatlı yönüne giden Sinan Çelik (38) idaresindeki 40 DS 039 plakalı otomobil, Yunak Üstgeçit Köprülü Kavşağı'nda, Mehmet Döner'in (41) kullandığı 26 EL 778 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Döner ağır, diğer otomobilin sürücüsü Çelik ile eşi Serap Çelik (38), çocukları Ramazan Kayra (12) ve Elif Neva Çelik (2) ise hafif yaralandı.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet Döner'i Akşehir Devlet Hastanesine, diğer yaralıları ise Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırdı.

