Konya'da trafik kazası: 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ali Şimşek'in kullandığı 42 BLN 16 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 2. kilometresinde kayarak önce refüje, ardından aynı yönde seyreden Ertuğrul Çetinkaya yönetimindeki 42 CNV 14 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, sürücü Şimşek ile aynı otomobildeki Habibe, Emine Ebrar ve Zeynep Rana Şimşek ile Ebubekir ve Ayşe Gündüz yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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