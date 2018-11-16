Konya'da trafik kazası: 9 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Hüseyin Çalış yönetimindeki 42 FD 103 plakalı minibüs, Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 40. kilometresi Mahmudiye Köyü kavşağında lastiğinin patlaması nedeniyle 42 UK 859 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Bu sırada Suriyeli olduğu belirlenen Ranim Aldarvış idaresindeki 33 VFP 64 otomobil de şarampole devrildi.

Kazada, Nebi Sarı (39), İsmail Tanık (22), Tunahan Tanık (22), Ali Kocalar (53), 1 yaşındaki Elif Çalış ile sürücü Aldarvış, 5 yaşındaki Lin Kanaa, Rahmi Karataş (55) ve Mustafa Aziz Gürel (44) yaralandı.

Kadınhanı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Aldarvış ile Rahmi Karataş, kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

