Konya'da trafik kazası: 9 yaralı

Kulu ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Aydoğdu (23) idaresindeki ES SU 2010 Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara karayolu Sanayi Kavşağı'nda düğünden döndüğü belirtilen Selma Ocak (34) yönetimindeki 34 BUE 83 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler ile her iki otomobildeki Ranan Ermiş (22), Tuğba Kiraz (19), Ahmet Efekan (9), 7 aylık Ebrar Ermiş, Perihan Polat (23), Mina Baysal (23) ve Aleyna Baysal (23) sağlık ve itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılarak ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumları ağır olan sürücü Selma Ocak ve aynı araçta bulunan Tuğba Kiraz yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

