Konya'da trafik kazası MOBESE'ye yansıdı

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın karşı şeride geçerek 4 araca çarptığı trafik kazasını, MOBESE kameraları kaydetti.

Alınan bilgiye göre, Bayram G. idaresindeki mısır yüklü 42 GZ 502 plakalı tır, Olof Palme Bulvarı'ndaki kavşakta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü atlayarak, karşı yöndeki kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobil ile iki minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara-Konya karayolu, iki saat süreyle tek şeritten sağlandı. Yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza anı, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, tırın Olof Palme Bulvarında, refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçtiği görülüyor. Hızını alamayan tır, kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobil ile iki minibüse çarpıyor.

