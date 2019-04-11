HABER

Konya'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 19:11 | Son Güncelleme

Konya'da traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sezai Ertekin (37) idaresindeki 42 ECF 015 plakalı hafif ticari araç, Ilgın-Beyşehir kara yolundaki Balkı Mahallesi'nde, Seyit Topuz'un (64) kullandığı 42 P 6215 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Ahmet Üner (60), Mehmet Topçu (54) ve Mehmet Ali Arslanpınar (36) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar, Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için...Dünya bu kadını konuşuyor: 'Pişman değilim' Rekorlar kitabına girebilmek için...
Galata Kulesi'nden atlayan kadın öldüGalata Kulesi'nden atlayan kadın öldü
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdüEsenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ilgın Konya trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

HDP'den 'seçimler yenilensin' talebi!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.