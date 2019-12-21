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Konya'da türbe ve camilerin kurşun levhalarını hurdacıya satan 3 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

Konya'da türbe ve camilerin kurşun levhalarını hurdacıya satan 3 şüpheli yakalandı

Konya'da türbe ve cami şadırvanlarının kubbesindeki kurşun levhaları çalarak hurdacıya sattıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ve Karatay ilçelerinde türbe ve cami şadırvanlarının kubbesindeki kurşun levhaların çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Abdullah K. (28), Ömer E. (19) ve Suriye uyruklu Velit el-M. (22) olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, kurşun levhaları satın alan hurdacılar F.K. ile M.S'nin de ifadelerine başvuruldu.

El konulan kurşun levhalar, çalındıkları türbe ve camilerin görevlilerine teslim edildi.

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