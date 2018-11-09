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Konya'da uçak restoran- kafede yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 01:54 | Son Güncelleme

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen  Airbus A300 tipi uçakta yangın çıktın.

Konya'da uçak restoran- kafede yangın

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)- KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınıp, restoran ve kafeye dönüştürülen Airbus A300 tipi uçakta yangın çıktın. Hızla yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hizmet ömrünü dolduran 54 metre boyunda ve 50 metre kanat genişliği olan 317 yolcu kapasiteli Airbus A300 tipi uçak, yaklaşık 2 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda parçalandıktan sonra Konya'ya getirilerek, Konya- Ankara çevre yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı'na konuldu. Burada yeniden birleştirilen uçak, restoran- kafe olarak hizmet açıldı.12 bin metrekarelik göletin üzerine konuşlandırılan uçağın bahçe bölümü cam iskele üzerine yapıldı.
Restoran ve kafe olarak hizmet veren uçağın mutfak bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla uçağı sardı. Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri köpek sıkarak alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

Konya'da uçak restoran- kafede yangınKonya'da uçak restoran- kafede yangınKonya'da uçak restoran- kafede yangın

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