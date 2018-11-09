Konya'da uçak restoran- kafede yangın (2)

UÇAK RESTORANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ YANDI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, hurdaya ayrıldıktan sonra satın alınan uçağın dönüştürüldüğü restoran ve kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Uçak gövdesinin büyük bölümü zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ve hasar tesbitinin yapılacağı belirtildi.

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