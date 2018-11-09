Konya'da uçak restoranda yangın

Konya'da uçuş ömrünü tamamladıktan sonra restoran ve kafeye dönüştürülen uçakta çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Ankara yolundaki Türk Yıldızları Parkı'nda, restoran ve kafe olarak kullanılan uçağın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, uçağın bir bölümünü etkisi altına aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Konya'da uçuş ömrünü tamamlayan "Airbus A300" tipi yolcu uçağı, yaklaşık iki yıl önce restoran ve kafe olarak hizmet vermeye başlamıştı.
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