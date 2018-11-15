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Konya'da ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:55 | Son Güncelleme

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde araçların geçişine izin verilmiyor - Kent merkezinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, cadde ve meydanları beyaza bürüdü

Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki kara yolu Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Seydişehir-Antalya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi düştü.

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcıyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kara yolunun Seydişehir ilçe çıkışına yakın bölümünde çekiciler, hazır bekletiliyor.

Öte yandan, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Yolda kalan yüzlerce araç ise kurtarılmaya çalışılıyor.

Kent merkezinde ise akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla cadde ve meydanlar, beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar da Mevlana Müzesi çevresinde mevsimin ilk kar yağışını görüntüledi.

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kar kış

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