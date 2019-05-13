Konya'da 'Uluslararası Anadolu Ankası' tatbikatı

KONYA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanlığı'nca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 6 ülkenin yer aldığı 'Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı', Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başladı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Uluslararası Anadolu Ankası-2019 Tatbikatı'nın, 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında, katılımcı ülkelerin personel kurtarma unsurları arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayan tatbikatta; Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve Romanya unsurları yer alıyor. Tatbikata Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığı ve diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerine ait unsurlar katılım sağlayacak. Tatbikat, 24 Mayıs'ta sona erecek.

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