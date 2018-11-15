HABER

Konya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

KONYA'da yaya üst geçidinin merdivenlerinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Konya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralı

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da yaya üst geçidinin merdivenlerinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu Caddesi okullar bölgesindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Üzerinde yayalar yürüdüğü sırada üst geçidin ayaklarından bir tanesindeki merdivenlerde henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme esnasında merdivenlerde olan 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, iftaiye, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Göçen merdivenin altında inceleme yapan iftaiye ekibi, enkaz altında kimsenin olmadığını tespit etti. Merdivenlerin olaydan kısa bir süre önce çevrede bulunan okullardaki öğrencilerin geçtiği sırada çökmemesi ise olası bir faciayı önledi.
Kaza sonrası köprünün çökme ihtimaline karşın çevreyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu nedenle çevreyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan incelemelerin ardından trafiğin tekrar açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Konya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralıKonya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralıKonya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralıKonya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralı

PARTNERYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin olduYOK ARTIK! Kokuşmuş çorap ve ayakkabılarını satıp zengin oldu
Suriyeliler önce iş yerinde sonra sokakta kavga ettiSuriyeliler önce iş yerinde sonra sokakta kavga etti
2 kedi, 2 yıldır sanat müzesine girmeye çalışıyor2 kedi, 2 yıldır sanat müzesine girmeye çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Eski Emniyet Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Başhekimle ilgili şok eden iddia! Hastanedekiler şaştı kaldı

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

Acılı abladan yürek yakan sözler: 'Biz yandık, onlar da yansın'

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

İnşaatta korkunç olay! Bu halde bulundu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.