Konya'da üst geçidin merdivenleri çöktü: 1'i çocuk 2 yaralı (2)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Konya'da, yaya üst geçidi merdivenlerinin çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün akşam saatlerinde Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 25 yıllık olan yaya üst geçidinin merdiveninin bir bölümü yıkılmıştır. Olay üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz yolu trafiğe kapatarak müdahale etmiştir. Şehrimize yürüyen merdivenli ve asansörlü yeni yaya üst geçitleri kazandıran belediyemiz, şehir merkezinde bulunan 3 eski yaya üst geçidinin yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılması için bir çalışma yürütmekteydi. Bu olay sonrası yenileme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Olayın yaşandığı yaya üst geçidi, can ve mal kaybına mahal vermemek için en kısa zamanda gerekli önlemler alınarak yıkılacak, yol trafiğe açılacak ve yeni bir yaya üst geçidi yapılması için hemen ihaleye çıkılacaktır. Yıkım tamamlanıncaya kadar Beyşehir Çevre Yolu Teknik Lise yolunu kullanan sürücülerimizin alternatif yolları tercih etmeleri gerekmektedir."

