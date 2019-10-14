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Konya’da uyuşturucu etkisi altında ve alkollü araç kullananlara yönelik denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

Konya’da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 277 araç incelendi.

Konya’da uyuşturucu etkisi altında ve alkollü araç kullananlara yönelik denetim

Konya’da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 277 araç incelendi. Uygulamalarda, 89 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan adli ve idare işlem yapılırken, 7 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması kazalara neden olan ihlallerin giderilmesi, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riskinin artırılması, yol kullanıcılarının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 11-12-13 Ekim tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Seyir halinde, ihbarlı, sabit olarak gerçekleştirilen denetimlerde, alkol ve uyuşturucu, uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında, 3 bin 227 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, alkol ölçümleri ve evrak kontrolleri yapıldı. Yapılan denetimlerde 89 araç sürücüsüne ’alkollü araç kullanmaktan’ işlem yapılarak sürücü belgeleri geçici süreyle geri alındı. 4 araç sürücüsü hakkında ise ’uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan’ adli ve idari işlem başlatıldı. Ayrıca, 7 araç ta çeşitli sebeplerden dolayı trafikten men edildi.

Konya’da uyuşturucu etkisi altında ve alkollü araç kullananlara yönelik denetim

Konya’da uyuşturucu etkisi altında ve alkollü araç kullananlara yönelik denetim

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