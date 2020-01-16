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  4. Konya’da uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

Konya’da uyuşturucu satışına ilişkin düzenlenen operasyonlarda 6 bin 384 hap ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarafından ‘Sokak Satıcıları’na yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Konya’da uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya’da uyuşturucu satışına ilişkin düzenlenen operasyonlarda 6 bin 384 hap ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarafından ‘Sokak Satıcıları’na yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 6 bin 384 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, Motosikletli Polis Timler Amirliği olarak il merkezi genelinde yapılan uygulamalar kapsamında 3 av tüfeği ele geçirilirken, bir de aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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