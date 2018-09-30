HABER

Konya'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Ç'nin kente uyuşturucu getireceği istihbaratı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

Kuryelik yaptığı iddia edilen Süleyman Ç. ile yanında bulunan Şengül T. ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan aramada Şengül T'nin çantasında bir kilogram eroin bulundu, Süleyman Ç'nin kentte kiraladığı evde de 2 kilo 980 gram eroin ele geçirildi.

Süleyman Ç. ve Şengül T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu hap ve esrar sattıkları öne sürülen Hasan H, Cengiz Ö, Bulduk H. ve Savaş K'nin kaldığı eve de operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 3 bin 107 uyuşturucu hap, 500 gram esrar, bir tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 6 bin 390 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Baba mirası akaryakıt istasyonu, dava sonrası kapandıBaba mirası akaryakıt istasyonu, dava sonrası kapandı
MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

Güngören’de bir bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

MHP'nin af teklifine karşı 'Tosuncuk'lu kampanya

Boğaz'ın rengi değişti

Boğaz'ın rengi değişti

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Edirne'nin Enez ilçesinde göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.