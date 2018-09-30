Konya'da uyuşturucu operasyonları

Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Ç'nin kente uyuşturucu getireceği istihbaratı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.
Kuryelik yaptığı iddia edilen Süleyman Ç. ile yanında bulunan Şengül T. ekipler tarafından yakalandı.
Yapılan aramada Şengül T'nin çantasında bir kilogram eroin bulundu, Süleyman Ç'nin kentte kiraladığı evde de 2 kilo 980 gram eroin ele geçirildi.
Süleyman Ç. ve Şengül T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu hap ve esrar sattıkları öne sürülen Hasan H, Cengiz Ö, Bulduk H. ve Savaş K'nin kaldığı eve de operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 3 bin 107 uyuşturucu hap, 500 gram esrar, bir tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 6 bin 390 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
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