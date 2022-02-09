Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucuların ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, kent girişindeki kontrol noktalarından birinde durdurduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Aramada, karton kutulardaki yorgan ve battaniyelerin içine gizlenmiş 48 kilo 950 gram esrar ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına aldı.

Öte yandan, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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