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Konya’da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:51 | Son Güncelleme

Konya’da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon düzenlendi.

Konya’da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 965 gram eroin maddesi, 37 adet uyuşturucu hap, 2 bin 118 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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