Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 6 aylık takibin ardından belirlediği 12 adrese şafak vakti baskın düzenledi.
Özel eğitimli narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 11 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar Hüseyin K, İsmail B, Hamit Ş, Murat K, Hasan K, Ragıp D, Abdurrahman G, Muhammet Seyit K, Adem Ş, Salih Furkan Ü. ve Gökay B, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Evlerde yapılan aramalarda ise 63 parça halinde 33 gram eroin, 134 uyuşturucu hap, 500 gram esrar, hassas terazi ile 4 av tüfeği ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında daha önce de 5 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
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