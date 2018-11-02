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Konya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 22:35 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" diye tabir edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. ve H.P savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan B.N.Ö, B.E, Ş.A, M.F.Ç, F.E, S.E, A.Ö, Ö.K, D.T, E.A. ve R.G. tutuklanırken, K.Ö. ve M.G'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ereğli Konya operasyon uyuşturucu

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