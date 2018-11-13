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Konya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında bir grubu takibe aldı.

Yürütülen çalışma sonucu 12 şüpheli belirleyen polis, çıkartılan yakalama kararı sonrası operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 10'u düzenlenen baskınlarda yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, yakalandıkları yerlerde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda esrar ve eroin ile çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden birinin, daha önce başka bir suçtan tutuklandığı, birinin de askerde olduğu öğrenildi.

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Konya operasyon uyuşturucu

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