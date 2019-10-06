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Konya'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda harekete geçen ekipler, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar F.D. (37), İ.D. (37) ve O.K. (41) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Konya operasyon uyuşturucu

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