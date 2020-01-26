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Konya’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

Konya’da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’da uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında bin 464 sentetik ecza maddesi ile 6.4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişeğe el konuldu. Ayrıca 2 kişiye uyuşturucu madde kullanma, 4 kişiye de uyuşturucu ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.

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