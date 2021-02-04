HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’da uyuşturucu operasyonu

04.02.2021 11:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Konya’da uyuşturucu operasyonu

Konya’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kilo 750 gram kubar esrar ve 293 gram kannabionid maddesi ele geçirilirken, toplam 7 şahsa işlem yapıldı.Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirleri tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Konya’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kilo 750 gram kubar esrar ve 293 gram kannabionid maddesi ele geçirilirken, toplam 7 şahsa işlem yapıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirleri tarafından piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Narkotik ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileriyle yaptığı müşterek çalışmalarda, kent merkezinde yüklü miktarda sentetik kannabionid satışı yapılacağı bilgisini alındı. Bunun üzerine ekipler tespit ettiği 20 FM 920 plakalı aracı Yazır Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde fiziki takibe aldı. Araçtaki şahıslar takip esnasında Ulusal Sokak üzerinde polis ekiplerini fark etti. Yaşanan kovalamaca sonucunda ekipler şahısları Parsana Mahallesi İmran Sokak üzerinde maddi hasarlı trafik kazasına karışarak yolunu kesti. Araçta bulunan 3 şahıstan 2’si aracı terk ederek kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar gece karanlığından yararlanarak izlerini kaybettirdi. Araçta bulunan 1 şahıs yakalanırken, şahısların kaçış güzergahlarında yapılan aramada; 128 gram sentetik kannabionid maddesi ele geçirildi. Daha sonra araçta yapılan aramada ise 165,6 gram sentetik kannabionid maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 250 TL para ele geçirildi. Konu ile alakalı 2 firar şahıs olmak üzere 3 şahsa ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapıldı.

Otomobilden 12 kilo 750 gram esrar çıktı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında başka bir otomobilde de kubar esrar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak uygulama noktasında bir araçta arama yapıldı. Aramada 12 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı 4 şahsa, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Konya’da uyuşturucu operasyonu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri Anbean kaydetti! Yerlilerin analık ritüelleri
YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır?YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır?
Nisa suresinin meali ve faziletiNisa suresinin meali ve fazileti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Koronavirüste sinsi tehlike! Hafif atlatanların yüzde 60'ında tespit edildi

Koronayı hafif atlatanlar dikkat! Yüzde 60'ında ortaya çıktı

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır? e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma! Ücretsiz HES kodu uygulama indirme! HES kodu blokeli nedir?

YKS sınavında istendi: HES kodu nasıl alınır?

Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 3 Şubat Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 106 milyon TL'yi aştı

5 yıldır kazan dairesinde yaşıyordu! Mahalleli seferber oldu, kimliği tespit edildi

5 yıldır kazan dairesinde yaşıyordu! Mahalleli seferber oldu, kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

İçişleri'nden flaş 'Boğaziçi' açıklaması!

2021 Bahar Dönemi (2. dönem) üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Üniversiteler 15 Şubat'ta açılır mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.