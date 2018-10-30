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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.  Ereğli'de Narkotikle Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenledi.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Ereğli'de Narkotikle Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen 17 adrese yapılan baskında, aralarında kadınların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda paketler halinde satışa hazır 23,58 gram eroin, 17,06 gram esrar, 105 hap, 4 kök kenevir ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan yaklaşık 2 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

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