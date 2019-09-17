Konya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA) - KONYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 15 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında Suriye uyruklu 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Özel Harekat polisleri eşliğinde, bugün şafak vakti, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerden Suriye uyruklu F.E.H. ve M.P. adlı kadının da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 725 uyuşturucu hap, 209 gram eroin ile 34 gram esrar ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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