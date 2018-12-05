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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 10:03 | Son Güncelleme

KONYA'da polisin uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 gram eroin, 1 kilo 256 gram esrar, 155 ecstasy hap ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 6 gram eroin, 1 kilo 256 gram esrar, 155 ecstasy hap ele geçirildi.

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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltıKonya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltıKonya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bitmez bu soysuzlar bide bunlara af istiyorlar evlatlarımıza sahip çıkalım
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