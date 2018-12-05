HABER

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

KONYA'da polisin uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 gram eroin, 1 kilo 256 gram esrar, 155 ecstasy hap ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bugün, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 6 gram eroin, 1 kilo 256 gram esrar, 155 ecstasy hap ele geçirildi.

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
Otomobilin silecek bölümünde sahte banknotlar ele geçirildiOtomobilin silecek bölümünde sahte banknotlar ele geçirildi
Mağazalardan oyuncak araba da çalmışlarMağazalardan oyuncak araba da çalmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar?

Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar?

Okul servisinde korku dolu anlar! Öğrenciler dehşete düştü

Okul servisinde korku dolu anlar! Öğrenciler dehşete düştü

2018 Mimari Fotoğrafçılık Yarışması’nın kazananları

2018 Mimari Fotoğrafçılık Yarışması’nın kazananları

Şok operasyon! 14 kadın yakalandı

Şok operasyon! 14 kadın yakalandı

Konteynere fuhuş baskını!

Konteynere fuhuş baskını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.