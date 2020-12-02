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Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

02.12.2020 10:40 | Son Güncelleme:
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Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya’nın Ereğli ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde “sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara” yönelik çalışma başlattı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, son bir hafta içerisinde “sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve gruplara” yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 79.43 gram eroin ve 223 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticari yapmak suçundan tutuklandı.

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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