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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

KONYA'da polisin uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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