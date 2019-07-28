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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda harekete geçen ekipler, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 4 bin 277 sentetik uyuşturucu hap ile 3 bin 854 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya operasyon uyuşturucu

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