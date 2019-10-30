Konya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Konya'nın Ereğli ile Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına yakalandı.
Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Caddesi'nde yaptıkları devriye görevi sırasında, içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada 137,87 gram esrar ele geçirilirken araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Seydişehir ilçesinde ise 50 UP 830 plakalı aracı şüphe üzerine durduran polis, otomobilde yapılan aramalarda 227 gram eroin ele geçirdi.
Araçtaki Yücel Y. ile Yunus C. gözaltına alındı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum