HABER

Konya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Ereğli ve Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ile Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına yakalandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Caddesi'nde yaptıkları devriye görevi sırasında, içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada 137,87 gram esrar ele geçirilirken araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir ilçesinde ise 50 UP 830 plakalı aracı şüphe üzerine durduran polis, otomobilde yapılan aramalarda 227 gram eroin ele geçirdi.

Araçtaki Yücel Y. ile Yunus C. gözaltına alındı.

PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı Arka Sokaklar'ın Zeliş'ini bir de böyle görün! Hayran bıraktı
Karoseri sektörünün 1 numaralı fuarına Bursa imzasıKaroseri sektörünün 1 numaralı fuarına Bursa imzası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuar açılışına katıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuar açılışına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ereğli gözaltı Konya Seydişehir uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye'de kadın arkadaşını boğarak öldürdü, İstanbul'da teslim oldu

Elleriyle boğarak öldürdü, böyle itiraf etti

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.