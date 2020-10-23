Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen A.C., A.B., Y.T., S.K., H.D, E.G., M.A.Ş., S.K. ve S.Ş’nin evlerine eş zamanlı olarak şafak baskını düzenlendi. Baskında şahıslar gözaltına alınırken, bir miktar kubar esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.K. çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakılırken, A.C, A.B, Y.T. ve S.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler H.D., E.G. M.A.Ş. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



