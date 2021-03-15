HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe

Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe

15.03.2021 20:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarında esrar, sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 41 kişiye işlem yapıldı, aranan 4 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından koordineli olarak 12-15 Mart tarihleri arasında “sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan ve/veya nakleden” şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı.

Konya’da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarında esrar, sentetik ecza ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 41 kişiye işlem yapıldı, aranan 4 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından koordineli olarak 12-15 Mart tarihleri arasında “sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan ve/veya nakleden” şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda bir otomobilin bagaj kısmında sarılarak benzin kokusu verilmiş vaziyette gizlenmiş esrar maddesi hassas burunlu narkotik köpeği tarafından bulundu. Polisin çalışmalarında toplam 16 olayda 30 kişiye uyuşturucu madde kullanmak, 11 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan olmak üzere 41 kişiye işlem yapıldı. Şahıslardan 241 adet uyuşturucu hap, 837 gram esrar, 1 adet tabanca, 5 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi de yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

En Çok Okunan Haberler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açıldı mı?

Düğün salonları açıldı mı?

Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi! İzmit'te yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

85 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı

Uşak’ta patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Evin bahçesinde patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Koronavirüs kısıtlamaları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Aydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı

Aydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.