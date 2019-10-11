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Konya’da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 21:54 | Son Güncelleme

Konya polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konya polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheliyi belirleyen polis, fiziki takibin ardından belirlenen kent merkezindeki adreslere baskın yaptı. Kent merkezindeki baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda toplamda 2 kilogram skunk, 119 adet uyuşturucu hap, 15.8 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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