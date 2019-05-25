HABER

Konya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

KONYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı noktalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen kişilerin araç ve üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar'ın da katıldığı aramalarda 5 bin 680 ecstasy hap, satışa hazır 17 paket halinde 6, 8 gram eroin, 167 gram toz esrar ve 650 adet captagon hap ele geçirildi. Opersyonlarda R.T., A.N., M.K. ve Suriye uyruklu T.A., A.E., A.E.H., A.E. ve M.R.E.M yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Konya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltıKonya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltıKonya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Milas'ta 3,6 büyüklüğünde deprem Milas'ta 3,6 büyüklüğünde deprem 
Torbacının evinden çelik yelek çıktıTorbacının evinden çelik yelek çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.