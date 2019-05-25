Konya'da uyuşturucu ticaretine 8 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı noktalarda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen kişilerin araç ve üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar'ın da katıldığı aramalarda 5 bin 680 ecstasy hap, satışa hazır 17 paket halinde 6, 8 gram eroin, 167 gram toz esrar ve 650 adet captagon hap ele geçirildi. Opersyonlarda R.T., A.N., M.K. ve Suriye uyruklu T.A., A.E., A.E.H., A.E. ve M.R.E.M yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI



