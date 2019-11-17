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Konya'da üzerine pano düşen çocuğun ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:19 | Son Güncelleme

"Tüm sanıkların Muhammed Emir Karabakan'ın ölümüne taksirle neden olmak suçundan kusur oranlarının derecesi de gözetilerek cezalandırılmasına karar verilmiş, sanıkların işlediği suçun taksirli suçlardan olması, sanıkların geçmişi ve suçun işlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak verilen hapis cezaları paraya çevrilmiştir"

Konya'da yolda yürüdüğü sırada üzerine reklam panosu düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 4 sanığa verilen cezaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesince 5 Eylül 2019'da görülen duruşmada 4 yaşındaki Muhammet Karabakan'ın ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan iş yeri sahibi Taha Süleyman B. ve 3 zabıta memuruna verilen cezalara ilişkin gerekçeli kararda, yaşamını yitiren Karabakan'ın açıkta bulunan tabelanın oluşturacağı tehlikeleri idrak edemeyecek yaşta olmasından dolayı olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporu ve yargılama sırasında alınan bilirkişi heyet raporlarının birbiriyle uyumlu olması ve aralarında çelişki bulunmaması nedeniyle, her iki raporun kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanarak belirledikleri ve gerekçelendirdikleri kusur oranları, mahkememizce de olayın oluşuna uygun ve yeterli görülmüştür. Buna göre tüm sanıkların Muhammed Emir Karabakan'ın ölümüne taksirle neden olmak suçundan kusur oranlarının derecesi de gözetilerek cezalandırılmasına karar verilmiş, sanıkların işlediği suçun taksirli suçlardan olması, sanıkların geçmişi ve suçun işlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak verilen hapis cezaları paraya çevrilmiştir."

Öte yandan karara itiraz eden Karabakan ailesi ise avukatları aracılığıyla kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Konya Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesi, verdiği kararda istinaf başvurusunu reddetti.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 30 Ocak 2018'de yolda yürüyen 4 yaşındaki Muhammet Karabakan'ın üzerine reklam panosu devrilmiş, ağır yaralanan Karabakan kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde 15 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda, tabelanın ait olduğu iş yerinin sahibi Taha Süleyman B'nin, işletmesinin önüne diktiği tabelasından sorumlu olduğu, yerinden sökülen tabelayı zarar vermeyecek şekilde kaldırmadığı ve gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle birinci derecede asli kusurlu olduğu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesinin de tabela söküldükten sonra denetim sorumluluğunu yerine getirmedikleri, uygulanan kararların sonuçlarını takip etmedikleri gerekçesiyle ikinci derecede asli kusurlu sayıldıkları belirtilmişti.

Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesinde 5 Eylül'de görülen karar duruşmasında, iş yerinin sahibi sanık Taha Süleyman B. "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmış, ceza 15 bin 200 lira para cezasına çevrilerek 24 eşit taksite bölünmüştü.

Mahkeme heyeti, aynı davadaki sanık zabıta memurlarını da 1'er yıl 8'er ay hapisle cezalandırmış, bu cezaları da 12 bin 100'er lira para cezasına çevirmişti.

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