Konya'da üzerine pano düşen çocuğun ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı:

Konya'da yolda yürüdüğü sırada üzerine reklam panosu düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 4 sanığa verilen cezaya ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesince 5 Eylül 2019'da görülen duruşmada 4 yaşındaki Muhammet Karabakan'ın ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan iş yeri sahibi Taha Süleyman B. ve 3 zabıta memuruna verilen cezalara ilişkin gerekçeli kararda, yaşamını yitiren Karabakan'ın açıkta bulunan tabelanın oluşturacağı tehlikeleri idrak edemeyecek yaşta olmasından dolayı olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Savcılık aşamasında alınan bilirkişi raporu ve yargılama sırasında alınan bilirkişi heyet raporlarının birbiriyle uyumlu olması ve aralarında çelişki bulunmaması nedeniyle, her iki raporun kanun ve yönetmelik hükümlerine dayanarak belirledikleri ve gerekçelendirdikleri kusur oranları, mahkememizce de olayın oluşuna uygun ve yeterli görülmüştür. Buna göre tüm sanıkların Muhammed Emir Karabakan'ın ölümüne taksirle neden olmak suçundan kusur oranlarının derecesi de gözetilerek cezalandırılmasına karar verilmiş, sanıkların işlediği suçun taksirli suçlardan olması, sanıkların geçmişi ve suçun işlenmesindeki özellikler göz önüne alınarak verilen hapis cezaları paraya çevrilmiştir."