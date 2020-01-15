Konya'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülere yansıdı.

Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, yaban hayvanları da olumsuz hava koşullarından etkileniyor.

Giden Gelmez Dağları'nda, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.

Yiyecek arayan keçi sürüsünün kar üstündeki mesaisi, eşine az rastlanır görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğünün koruma sahasındaki hayvanları sayımı, 24 kişilik ekiple zor iklim koşulları altında gerçekleştirildi.

Hayvanların yaş ve cinsiyet bilgilerini elde etmek amacıyla yapılan sayım, yaban hayatının korunmasında doğru kararlar alınabilmesini sağlıyor.

