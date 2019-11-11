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Konya’da yabancı plakalı tırda 3 kilo esrar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:03 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı uygulamadan kaçmaya çalışırken durdurulan yabancı plakalı tırda yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında AG17 DNK plakalı bir tır çevirme noktasında durmayarak kaçmaya başladı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı uygulamadan kaçmaya çalışırken durdurulan yabancı plakalı tırda yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulaması sırasında AG17 DNK plakalı bir tır çevirme noktasında durmayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler yabancı plakalı tırın peşine düştü. Kovalamacanın ardından tırı durdurmayı başaran ekipler, tırda arama yaptı. Otoparka alınan tırın motor, şase numarası sorgusunda, üzerinde takılı plakaya ait araç olmadığı tespit edilmesi üzerine tırın sürücüsü Hüseyin Ç. (27) gözaltına alındı. Aracın gerçek plakasından yapılan sorgulamada aracın hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi. Sürücünün şüpheli hareket etmesi üzerine Konya Narkotik Şube ekiplerince narkotik köpeği ile birlikte tırda geniş kapsamlı arama gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 3 kilogram civarında esrar gizlendiği yerden bulunarak el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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