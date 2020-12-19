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Konya’da yakalama kararı bulunan 149 kişi yakalandı

19.12.2020 13:16 | Son Güncelleme:
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Konya’da kasten adam öldürme, yaralama ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulananlarında olduğu 149 şahıs yakalanarak adli mercilere ve cezaevine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12-18 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Konya’da kasten adam öldürme, yaralama ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulananlarında olduğu 149 şahıs yakalanarak adli mercilere ve cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12-18 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, haklarında kasten yaralama ve 8 ayrı suçtan aranan bu suçlardan toplam 13 yıl hapis cezası bulunan aynı zamanda cezaevi firarisi Mehmet Y., çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan Ali G., cezaevine yasak eşya sokma suçunda 5 yıl hapis cezası bulunan Tunahan A., kasten öldürme suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan Levent A., birden fazla kişi ile silahlı tehdit suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan Duran K., hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Mehmet G., dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Ali M. ve hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan Emel A. yakalandı. Çalışmalar kapsamında, ifadesi alınan 86 şahıs ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 55 şahıs da yakalanarak adli mercilere ve cezaevine teslim edildi.

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